Jesus Angel Garcia eterno | a 51 anni disputa la 50 km di marcia alle Olimpiadi! Ai Giochi per l’ottava volta

(Di venerdì 6 agosto 2021)è una delle grandi icone dellainternazionale: non può essere una vera gara di tacco e punta se al via non figura questo atleta spagnolo dalla longevità infinita. Oggi, infatti, l’iberico hato la 50 km diOlimpiadi di Tokyo 2021 nonostante i 51riportati sulla carta d’identità. Il classe 1969 (spegnerà le prossime candeline il 17 ottobre) ha interpretato al meglio il tradizionale motto “l’importante è partecipare”, visto che è volato in Giappone per prendere parte alla sua personale ottava edizione dei ...

ge_aldrig_upp : Questa è anche l'ultima gara di Jesús Ángel García Bragado #ESP, che a quasi 52 anni di età festeggia l'ottava part… -

... il giapponese Yusuke Suzuki, ma sono in gara lo slovacco Matej Toth, oro a Rio, il francese primatista mondiale Yohann Diniz e tra gli altri anche il 51enne spagnolo Jesus Angel Garcia, all'ottava ... Otto Olimpiadi, compresa questa di Tokyo in cui oggi ha chiuso al 35/o posto e 13 campionati mondiali. E' il riassunto della carriera, in fatto di partecipazioni, del marciatore spagnolo Jesus Angel Garcia Bragado, specialista della 50 km che a Sapporo ha disputato la sua ultima gara. Stabilendo un doppio primato visto che è stato, con i suoi 51 anni, il più anziano rappresentante ... Mai nessuno come lui nell'atletica. Lo spagnolo, dopo aver percorso la marcia 50 km ed essere arrivato 35esimo, annuncia il ritiro. Mai a medaglia in otto partecipazioni olimpiche, ma è "o Rey" ...