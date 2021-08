Jennifer Aniston risponde alle critiche sul vaccino: "Non possiamo pensare solo a noi stessi" (Di venerdì 6 agosto 2021) "C'è un folto gruppo di persone che sono anti vaccino o semplicemente non ascoltano i fatti", aveva dichiarato Jennifer Aniston, attirando numerose critiche sui social. Jennifer Aniston è tornata ad affrontare il tema vaccino, rispondendo sui social alle critiche ricevute per aver chiuso i rapporti con amici no vax o con persone che non volevano dichiarare pubblicamente il proprio stato di vaccinazione. L'attrice ha anche spiegato perché si preoccupa così tanto del numero di persone che scelgono di non sottoporsi al ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 6 agosto 2021) "C'è un folto gruppo di persone che sono antio semplicemente non ascoltano i fatti", aveva dichiarato, attirando numerosesui social.è tornata ad affrontare il temando sui socialricevute per aver chiuso i rapporti con amici no vax o con persone che non volevano dichiarare pubblicamente il proprio stato di vaccinazione. L'attrice ha anche spiegato perché si preoccupa così tanto del numero di persone che scelgono di non sottoporsi al ...

