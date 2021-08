Italia | tre ori in un giorno alle Olimpiadi! Ripetuta a Tokyo la giornata da brividi di Sydney 2000

Leggi su oasport

(Di venerdì 6 agosto 2021) Non accadeva da 21 anni che l’portasse a casa ben tre medaglie d’oro in una singola. Il 6 agosto 2021 diventa come il 21 settembre, unache per l’olimpismono non è peraltro solo ricordata per quel tris di cui parleremo tra poco, ma anche per un altro motivo. Si ebbero, infatti, ben sei medaglie quel: oltre ai tre ori, anche tre bronzi (una situazione, questa, che ne ricorda molto da vicino un’altra che si verificò a Roma 1960 in termini di allori giornalieri). Nello specifico, Silvio Martinello e l’attuale ct della pista Marco Villa vinsero il ...