Italia record di medaglie alle Olimpiadi! Superate Los Angeles ’32 e Roma ’60. Quota 40: si può! (Di venerdì 6 agosto 2021) E’ l’Olimpiade dei record per l’Italia. Già 38 medaglie conquistate, non era mai accaduto: il primato precedente era di 36, stabilito a Los Angeles 1932 e Roma 1960. Attualmente il bottino ammonta a 10 ori, 10 argenti e 18 bronzi. Un risultato sensazionale, soprattutto se consideriamo che sono venute a mancare le tradizionali miniere della scherma e del tiro. Ma l’atletica ha compensato tutto a suon di trionfi, addirittura 5: impensabile anche per il più inguaribile degli ottimisti. Difficile chiedere di più a questa edizione straordinaria, tuttavia mancano ancora due giorni ed è giusto non porsi più alcun ... Leggi su oasport (Di venerdì 6 agosto 2021) E’ l’Olimpiade deiper l’. Già 38conquistate, non era mai accaduto: il primato precedente era di 36, stabilito a Los1932 e1960. Attualmente il bottino ammonta a 10 ori, 10 argenti e 18 bronzi. Un risultato sensazionale, soprattutto se consideriamo che sono venute a mancare le tradizionali miniere della scherma e del tiro. Ma l’atletica ha compensato tutto a suon di trionfi, addirittura 5: impensabile anche per il più inguaribile degli ottimisti. Difficile chiedere di più a questa edizione straordinaria, tuttavia mancano ancora due giorni ed è giusto non porsi più alcun ...

