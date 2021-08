Italia oro nella 4×100: Tortu cita Chiellini con Saka – FOTO (Di venerdì 6 agosto 2021) Simpatico siparietto social tra Filippo Tortu e Giorgio Chiellini dopo la medaglia d’oro dell’Italia nella staffetta dei 100 metri alle Olimpiadi di Tokyo Il meme Chiellini-Saka colpisce ancora. Stavolta il capitano della Juventus e della Nazionale nel mondo social ha bloccato lo sprinter inglese nel testa a testa all’ultimo respiro con Filippo Tortu nella staffetta dei 100 metri alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Simpatico il siparietto su Instagram tra l’atleta brianzolo e il difensore: «Fino alla fine, grazie Giorgio», il commento alla FOTO ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 6 agosto 2021) Simpatico siparietto social tra Filippoe Giorgiodopo la medaglia d’oro dell’staffetta dei 100 metri alle Olimpiadi di Tokyo Il memecolpisce ancora. Stavolta il capitano della Juventus e della Nazionale nel mondo social ha bloccato lo sprinter inglese nel testa a testa all’ultimo respiro con Filippostaffetta dei 100 metri alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Simpatico il siparietto su Instagram tra l’atleta brianzolo e il difensore: «Fino alla fine, grazie Giorgio», il commento alla...

Advertising

chetempochefa : INCREDIBILE ???? Oro per l’Italia anche nella 4x100 m con i fantastici Lorenzo Patta, Marcell Jacobs, Fausto Desalu e… - SkySport : ULTIM'ORA TOKYO 2020 ATLETICA, STAFFETTA 4X100 M.: ORO PER L'ITALIA #SkySport #Tokyo2020 - OptaPaolo : 5 - Con l'oro nella #4x100m, l'Italia ha conquistato 5 medaglie d'oro nell'atletica in una singola edizione delle O… - vore_yibo : RT @dailydrama2021: 06 Agosto 2021 Con l’oro nella staffetta 4x100 e nel karate l’Italia supera il suo record assoluto di medaglia in una… - Teresasalvati_ : RT @chetempochefa: INCREDIBILE ???? Oro per l’Italia anche nella 4x100 m con i fantastici Lorenzo Patta, Marcell Jacobs, Fausto Desalu e Fili… -