Italia | neonata abbandonata e ferita alla gola

MARTANO – Partorisce in casa e poi ferisce alla gola la neonata, abbandonandola nel giardino. È scattato l'arresto per una 34enne di Martano (si omettono volutamente le generalità dell'indagata, a tutela dei minori coinvolti nella vicenda ndr), sottoposta alla misura dei domiciliari presso una comunità riabilitativa assistenziale del Salento. Lo hanno disposto i pm presso la Procura della Repubblica di Lecce, Paola Guglielmi e Alessandro Prontera. I carabinieri della compagnia di Maglie e della stazione di Martano, coordinati dal capitano Giorgio Antonielli, hanno infatti eseguito l'ordinanza di custodia cautelare

