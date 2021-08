Italia nella leggenda, arriva l'oro anche nella 4x100 maschile (Di venerdì 6 agosto 2021) L'Italia della staffetta 4x100 maschile è d'oro alle Olimpiadi. Un risultato sensazionale per un podio storico dopo quello di Marcell Jacobs che con due ori a Tokyo 2020 diventa ufficialmente l'erede di Usain Bolt. Un primo posto, quello degli azzurri nella 4x100, inimmaginabile alla vigilia, anche se la staffetta Italiana di Lorenzo Patta, Marcell Jacobs, Eseosa Fausto Desalu e Filippo Tortu era entrata in finale col record Italiano di 37”95. La gara Il campione olimpico e primatista europeo Jacobs è nel quartetto. Il lotto delle ... Leggi su gqitalia (Di venerdì 6 agosto 2021) L'della staffettaè d'oro alle Olimpiadi. Un risultato sensazionale per un podio storico dopo quello di Marcell Jacobs che con due ori a Tokyo 2020 diventa ufficialmente l'erede di Usain Bolt. Un primo posto, quello degli azzurri, inimmaginabile alla vigilia,se la staffettana di Lorenzo Patta, Marcell Jacobs, Eseosa Fausto Desalu e Filippo Tortu era entrata in finale col recordno di 37”95. La gara Il campione olimpico e primatista europeo Jacobs è nel quartetto. Il lotto delle ...

