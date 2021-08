Italia in lutto, Stefano De Marino si è tolto la vita: “E’ morto suicida” (Di sabato 7 agosto 2021) Il suo ricordo a fine articolo. I romanzi gialli, il genere thriller, l’attenzione verso la narrativa in generale. E poi le arti marziali, che insegnava e che raccontava, sempre con la scrittura. Erano le grandi passioni di Stefano Di Marino.. scrittore milanese, classe 1961, apprezzato autore di romanzi noir e spy stories, trovato morto la mattina di venerdì 6 agosto vicino alla sua abitazione in via Cagliero, dove viveva da solo. La polizia esclude che si sia trattato di morte violenta, propendendo invece per l’ipotesi del gesto estremo. In casa è stato trovato un biglietto, nel quale avrebbe spiegato le motivazioni. Di ... Leggi su howtodofor (Di sabato 7 agosto 2021) Il suo ricordo a fine articolo. I romanzi gialli, il genere thriller, l’attenzione verso la narrativa in generale. E poi le arti marziali, che insegnava e che raccontava, sempre con la scrittura. Erano le grandi passioni diDi.. scrittore milanese, classe 1961, apprezzato autore di romanzi noir e spy stories, trovatola mattina di venerdì 6 agosto vicino alla sua abitazione in via Cagliero, dove viveva da solo. La polizia esclude che si sia trattato di morte violenta, propendendo invece per l’ipotesi del gesto estremo. In casa è stato trovato un biglietto, nel quale avrebbe spiegato le motivazioni. Di ...

