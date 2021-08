Italia da record, Antonella Palmisano conquista la medaglia d’oro nella 20 chilometri di marcia (Di venerdì 6 agosto 2021) La marcia Italiana riserva nuove sorprese alle Olimpiadi Estive in corso a Tokyo. Dopo il successo nella 20 chilometri maschile di Massimo Stano, il movimento del “tacco-punta” tricolore si è confermato sul tetto del mondo conquistando l’oro al femminile con Antonella Palmisano. Nel giorno del suo trentesimo compleanno, l’atleta di Mottola si è regalata un successo difficilmente pronosticabile, portando l’Italia alla trentaseiesima medaglia ed eguagliando così il record di medaglie già realizzato a Los ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 6 agosto 2021) Lana riserva nuove sorprese alle Olimpiadi Estive in corso a Tokyo. Dopo il successo20maschile di Massimo Stano, il movimento del “tacco-punta” tricolore si è confermato sul tetto del mondondo l’oro al femminile con. Nel giorno del suo trentesimo compleanno, l’atleta di Mottola si è regalata un successo difficilmente pronosticabile, portando l’alla trentaseiesimaed eguagliando così ildi medaglie già realizzato a Los ...

