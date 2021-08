Invito green a teatro (in bici) alla scoperta della sponda piemontese del lago Maggiore (Di venerdì 6 agosto 2021) Cosa c’entra la bambola più famosa del mondo con la piccola città di Oleggio Castello nel novarese? E che facevano in passato pappagalli, struzzi, stambecchi e antilopi sul lago Maggiore, a pochi chilometri da Stresa? Lo sapevate che Ribot, uno dei più forti galoppatori di tutti i tempi, è stato allevato a Dormelletto? Luoghi pochi noti e bellissimi che si trasformano in un palcoscenico a cielo aperto per lo spettacolo itinerante Tourtheater, firmato dalla compagnia teatrale torinese Accademia dei Folli: un percorso a tappe (gratuito) alla scoperta della storia, della ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 6 agosto 2021) Cosa c’entra la bambola più famosa del mondo con la piccola città di Oleggio Castello nel novarese? E che facevano in passato pappagalli, struzzi, stambecchi e antilopi sul, a pochi chilometri da Stresa? Lo sapevate che Ribot, uno dei più forti galoppatori di tutti i tempi, è stato allevato a Dormelletto? Luoghi pochi noti e bellissimi che si trasformano in un palcoscenico a cielo aperto per lo spettacolo itinerante Tourtheater, firmato dcompagnia teatrale torinese Accademia dei Folli: un percorso a tappe (gratuito)storia,...

Ultime Notizie dalla rete : Invito green Green pass scuola, quando scatta stop stipendio E' quanto prevede il decreto che disciplina il green pass per scuola e trasporti che ha avuto ieri ... ovviamente vi è l'invito a fare il tampone" ha spiegato il ministro dell'Istruzione, Patrizio ...

Invito green a teatro (in bici) alla scoperta della sponda piemontese del lago Maggiore

