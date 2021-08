Inter, pronto il rilancio Chelsea: 130 milioni per Lukaku. Idee Zapata e Scamacca (Di venerdì 6 agosto 2021) Milano, 6 agosto 2021 " Tutto sembra indirizzato verso la cessione di Romelu Lukaku . Si attende, di fatto, solo che il Chelsea alzi ancora un po' la posta per ottenere il via libera dalla proprietà ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 6 agosto 2021) Milano, 6 agosto 2021 " Tutto sembra indirizzato verso la cessione di Romelu. Si attende, di fatto, solo che ilalzi ancora un po' la posta per ottenere il via libera dalla proprietà ...

Ultime Notizie dalla rete : Inter pronto Inter, pronto il rilancio Chelsea: 130 milioni per Lukaku. Idee Zapata e Scamacca Non succederà, anche perché i cinesi hanno rifiutato qualche mese fa l'approccio di un paio di fondi pronti ad acquistare l'Inter. Questo scenario sarà magari d'attualità tra un anno. Ecco allora che ...

Un top player Juve all'Inter per "dimenticare" Lukaku? Se Lukaku dovesse lasciare l'Inter, allora il club nerazzurro ci proverebbe con tutte le sue forze ... Le proposte per il forte centrale olandese non mancano con Mino Raiola che è pronto eventualmente a ...

Inter, Lukaku ai saluti, pronto Zapata Tuttosport GdS – Ecco quanto resterebbe effettivamente all’Inter dalla cessione di Lukaku E in più la Gazzetta ricorda che, sempre ai Red Devils, i nerazzurri devono ancora circa una quarantina di milioni per il trasferimento a Milano di Big Rom In poche parole, non è tutto oro quello che ...

Inter, accordo vicino: il nuovo portiere arriverà a costo zero nel 2022 Onana all'Inter, trattativa in dirittura d'arrivo e affare pronto a essere ufficializzato in vista della prossima estate 2022.

