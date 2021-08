Inter, l’agente di Lukaku sui social: “Presto ascolterete le nostre ragioni” (Di venerdì 6 agosto 2021) “Avrete modo di ascoltare le nostre ragioni Presto, comunque vada a finire“. Così Federico Pastorello, agente di Romelu Lukaku, ha risposto ad un utente su Instagram che insisteva per far sì che l’attaccante restasse a Milano. Il belga è infatti in trattativa con il Chelsea, pronto ad offrire una cifra notevole, e potrebbe lasciare l’Inter. In attesa di novità in merito all’operazione, queste le parole dell’agente del giocatore. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 6 agosto 2021) “Avrete modo di ascoltare le, comunque vada a finire“. Così Federico Pastorello, agente di Romelu, ha risposto ad un utente su Instagram che insisteva per far sì che l’attaccante restasse a Milano. Il belga è infatti in trattativa con il Chelsea, pronto ad offrire una cifra notevole, e potrebbe lasciare l’. In attesa di novità in merito all’operazione, queste le parole deldel giocatore. SportFace.

Advertising

mirkocalemme : L'agente di #Dybala ha concluso la quarantena e incontrerà a breve la #Juventus per il rinnovo. Nel frattempo, in v… - mirkocalemme : L'#Inter sta per incassare 130M insperati, si libera di un ingaggio da quasi 9M netti e a #Dybala resta un anno di… - Fantacalcio : Calciomercato Inter, niente Cagliari per Nainggolan: l'agente vuole chiudere col Besiktas - sportface2016 : #Inter, l’agente di #Lukaku sui social: “Presto ascolterete le nostre ragioni” - zazoomblog : Inter l’annuncio dell’agente di Lukaku ha scosso i social - #Inter #l’annuncio #dell’agente -