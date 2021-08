Inter, in arrivo una nuova offerta del Chelsea per Lukaku (Di venerdì 6 agosto 2021) Romelu Lukaku è sempre più vicino al Chelsea. La dirigenza nerazzurra dopo aver respinto la prima offerta presentata dal club londinese, ha ricevuto una controproposta da parte dei blues. Il sito gianlucadimarzio.com, riferisce di due proposte messe sul piatto: una da circa 105 milioni più il cartellino di Zappacosta e l’altra da 110/115 milioni senza alcun cartellino. La volontà dei nerazzurri è quella di accettare solo offerte cash, senza l’inserimento di eventuali altri calciatori da inserire nella trattativa. In caso di partenza dell’attaccante belga, il club pensa infatti ad un acquisto mirato, che potrebbe andare a sostituirlo. ... Leggi su rompipallone (Di venerdì 6 agosto 2021) Romeluè sempre più vicino al. La dirigenza nerazzurra dopo aver respinto la primapresentata dal club londinese, ha ricevuto una controproposta da parte dei blues. Il sito gianlucadimarzio.com, riferisce di due proposte messe sul piatto: una da circa 105 milioni più il cartellino di Zappacosta e l’altra da 110/115 milioni senza alcun cartellino. La volontà dei nerazzurri è quella di accettare solo offerte cash, senza l’inserimento di eventuali altri calciatori da inserire nella trattativa. In caso di partenza dell’attaccante belga, il club pensa infatti ad un acquisto mirato, che potrebbe andare a sostituirlo. ...

AlfredoPedulla : #Nandez aspetta l’#Inter con ansia. Ripetiamolo. Prima scelta. Domani vertice. L’infortunio di #Rog è doloroso, ma… - wesandkiedis : RT @jrbasket2015: #Sky la nuova offerta in arrivo per #Lukaku all’#Inter dal #Chelsea sarebbe 120M compreso nel prezzo #Zappacosta o solo c… - davidDicario : ??Sembra essere tutto fatto: il @ChelseaFC formulerà l'offerta per 115 milioni cash all'@Inter per #Lukaku. La propr… - JeanMarie1899 : RT @IlBuonFabio: Offerta del Chelsea di 115M in arrivo per Lukaku, l’Inter dovrebbe accettare (Di Marzio) - irigoridikessie : RT @IlBuonFabio: Offerta del Chelsea di 115M in arrivo per Lukaku, l’Inter dovrebbe accettare (Di Marzio) -