Inter, il Chelsea prepara il contratto di Lukaku: le cifre (Di venerdì 6 agosto 2021) Sempre più vicino il trasferimento di Romelu Lukaku dall'Inter al Chelsea. Ecco quanto guadagnerebbe il belga a Londra Il Daily Mail fa il punto sul possibile ritorno di Romelu Lukaku al Chelsea. I londinesi dovrebbero rilevare il cartellino del centravanti belga in cambio di 120 milioni di euro, prima di offrire un ricco ingaggio allo stesso giocatore, pronto a diventare il più pagato della rosa a disposizione di Tuchel. Nella sua nuova avventura in Premier League, il 28enne andrebbe a percepire 350mila sterline a settimana, per un totale di 18 lorde a stagione (21 milioni di euro).

