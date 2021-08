Inter, Dybala per “consolarsi” dall’addio di Lukaku: la situazione attuale (Di venerdì 6 agosto 2021) Un calciomercato davvero complicato, quello dei nerazzurri. Dopo la vittoria dello scudetto nella passata stagione, i milanesi hanno dovuto fare i conti con la crisi finanziaria di Suning e sono ricorsi al prestito di Oaktree che ha permesso la continuità aziendale, anche in sede di trattativa, dei campioni d’Italia. La situazione incerta, però, ha prodotto due addii davvero pesantissimi: Antonio Conte e Achraf Hakimi hanno salutato, mentre Romelu Lukaku è ormai vicinissimo al Chelsea. Una situazione complicato che potrebbe portare un volto nuovo tra le fila della rosa di Simone Inzaghi, il nuovo mister dei meneghini: per ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 6 agosto 2021) Un calciomercato davvero complicato, quello dei nerazzurri. Dopo la vittoria dello scudetto nella passata stagione, i milanesi hanno dovuto fare i conti con la crisi finanziaria di Suning e sono ricorsi al prestito di Oaktree che ha permesso la continuità aziendale, anche in sede di trattativa, dei campioni d’Italia. Laincerta, però, ha prodotto due addii davvero pesantissimi: Antonio Conte e Achraf Hakimi hanno salutato, mentre Romeluè ormai vicinissimo al Chelsea. Unacomplicato che potrebbe portare un volto nuovo tra le fila della rosa di Simone Inzaghi, il nuovo mister dei meneghini: per ...

