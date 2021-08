Advertising

Bubu_Inter : RT @Gazzetta_it: .@Inter, domenica a #Parma la prima dei tre 'campioni' - sportli26181512 : Inter, domenica a Parma la prima dei tre 'campioni': Inter, domenica a Parma la prima dei tre 'campioni' Al Tardini… - Gazzetta_it : .@Inter, domenica a #Parma la prima dei tre 'campioni' - napolista : Oggi è previsto il contatto diretto tra i due club. L’Inter non vuole contropartite tecniche. Il club inglese ha fr… - vivoperlinter : #Calciomercato: l'#Inter spera di chiudere la trattativa col #Chelsea per #Lukaku entro domenica. E attenzione alla… -

Ultime Notizie dalla rete : Inter domenica

Doveva essere la prima partita con un'vicina a quella migliore, invece dell'amichevole diin casa del Parma ci si sta quasi dimenticando a causa dell'uragano Lukaku. Però al Tardini un Inzaghi comprensibilmente amareggiato ...Ramazzotti informa infatti che ' l'non vuole che la vicenda Lukaku diventi un tormentone, che ... Si aspetta una conclusione entro'. Il Corriere dello Sport rimarca poi come ' la cifra ...Calciomercato, tutto sulle trattative, gli acquisti e le cessioni di venerdì 6 agosto. Tutte le notizie in tempo reale. Gli sviluppi.Marcia trionfale" e "Vale sei nel mito": doppia apertura per l'edizione odierna di Tuttosport, che celebra l'oro olimpico di Massimo Stano e la carriera di un mito ...