Inno | tricolore | cori e brindisi | Malagò | che festa a Casa Italia!

Advertising

F4ngirladdicte1 : RT @yleniaindenial1: la nostra potenza che vinciamo senza capire un cazzo, ci presentiamo con una tuta orrenda con un cerchio tricolore sop… - magistronzo2 : RT @IlPrimatoN: 'Il britannico? Era lì, sapevo che l'avrei preso'. Emozione e orgoglio: Filippo #Tortu - g_zerbato : RT @IlPrimatoN: 'Il britannico? Era lì, sapevo che l'avrei preso'. Emozione e orgoglio: Filippo #Tortu - jedizambetta : RT @yleniaindenial1: la nostra potenza che vinciamo senza capire un cazzo, ci presentiamo con una tuta orrenda con un cerchio tricolore sop… - Theredjohnny : RT @yleniaindenial1: la nostra potenza che vinciamo senza capire un cazzo, ci presentiamo con una tuta orrenda con un cerchio tricolore sop… -

Ultime Notizie dalla rete : Inno tricolore

Blitz quotidiano

A Casa Italia si festeggia la giornata di trionfi degli azzurri: l'oro nella marcia di Massimo Busà e Antonella Palmisano, e quello nella 4x100 di Tortu&coIl gorilla si dimena anche durante l'e la premiazione, è incontenibile come in gara e anche la ... E ad esaltare ilc'è anche un altro dato significativo: le medaglie sono state ...Allo stadio Olimpico di Tokyo si scatena la festa dopo il trionfo di Jacobs, Tortu, Desalu e Patta: i giapponesi stessi contribuiscono facendo partire dagli altoparlanti dello stadio "Notti magiche" d ...Il futuro è dalla sua parte. “Ora devo staccare la spina. Ma poi, ho in mente nuovi obiettivi: ne devo parlare con il mio allenatore, ci ragioneremo insieme. Patrizio Parcesepe è il miglior tecnico de ...