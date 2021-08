Inizio scuola, nel Lazio si valutano ingressi scaglionati (alle 8 e alle 10) e ricorso al sabato per le lezioni (Di venerdì 6 agosto 2021) Si è tenuto a palazzo Valentini a Roma il tavolo di coordinamento, presieduto dal prefetto Matteo Piantedosi, per raccordare orari scolastici e tpl in vista del rientro a scuola in presenza a settembre. Si ragiona al momento sull'ipotesi di rientro al 100% e sul riempimento dei mezzi di trasporto all'80%. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 6 agosto 2021) Si è tenuto a palazzo Valentini a Roma il tavolo di coordinamento, presieduto dal prefetto Matteo Piantedosi, per raccordare orari scolastici e tpl in vista del rientro ain presenza a settembre. Si ragiona al momento sull'ipotesi di rientro al 100% e sul riempimento dei mezzi di trasporto all'80%. L'articolo .

