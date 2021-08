Ines dell’anima mia | le anticipazioni della seconda puntata del 6 agosto 2021

Leggi su tpi

(Di venerdì 6 agosto 2021)mia:(trama e cast) del 6Questa sera, venerdì 6, su Canale 5 va in onda ladimia, la fiction spagnola in prima visione per quattro puntate, che racconta la storia vera Inés de Suárez, unica donna spagnola arrivata alla conquista del Cile. La miniserie composta da otto episodi è tratta dal romanzo storico di Isabel Allende. Vediamo insieme le ...