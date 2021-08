IndyCar | sei gare per determinare il campione Si parte da Nashville

(Di venerdì 6 agosto 2021) Inizia dala lunga corsa verso il titolo dell’Series 2021. Saranno tre le competizioni consecutive per la principale categoria statunitense che, dopo una settimana di stop, riprenderà a settembre per altre tre prove che eleggeranno ilin quel di Long Beach (California). L’appuntamento di questo week-end sarà il Music City Grand Prix, manifestazione inedita da non perdere. Il circuito è il penultimo cittadino dell’, una pista molto spettacolare con una lunghezza di 3 chilometri e 49 metri. Sono 11 le pieghe di un percorso che presenta uno scenografico passaggio sul fiume Cumberland che ...

