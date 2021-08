Incendi Sicilia, stato di crisi ed emergenza per 6 mesi (Di venerdì 6 agosto 2021) “Abbiamo dichiarato lo stato di crisi e di emergenza per sei mesi a causa dei gravi Incendi verificatisi già dalla fine di luglio e del permanente rischio per le prossime settimane, dovuto all’eccezionale situazione meteo climatica presente in Sicilia”. Ad annunciarlo, al termine di una riunione straordinaria del governo, è il presidente della Regione Nello Musumeci. Il provvedimento è stato predisposto dal capo della Protezione civile Siciliana Salvo Cocina. Nelle ultime settimane, l’intera Isola è stata interessata da un’eccezionale ondata di ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 6 agosto 2021) “Abbiamo dichiarato lodie diper seia causa dei graviverificatisi già dalla fine di luglio e del permanente rischio per le prossime settimane, dovuto all’eccezionale situazione meteo climatica presente in”. Ad annunciarlo, al termine di una riunione straordinaria del governo, è il presidente della Regione Nello Musumeci. Il provvedimento èpredisposto dal capo della Protezione civilena Salvo Cocina. Nelle ultime settimane, l’intera Isola è stata interessata da un’eccezionale ondata di ...

Advertising

AzzolinaLucia : È un colpo al cuore vedere la #Sicilia che brucia. Aree naturalistiche distrutte, danni alle aziende agricole, case… - DPCgov : #Incendi in #Sicilia: le squadre antincendio mobilitate dal Dipartimento sono tutte operative e impegnate a support… - Anpasnazionale : ??Continuano, senza sosta, gli interventi antincendio in Sicilia con i volontari di protezione civile Anpas. ??Sai c… - TonyCorsaro75 : RT @l_patrizia: La Sicilia e la Calabria (e non solo) stanno andando letteralmente in fumo. La causa degli incendi è spesso dolosa. L'augur… - LiberoP68333298 : RT @l_patrizia: La Sicilia e la Calabria (e non solo) stanno andando letteralmente in fumo. La causa degli incendi è spesso dolosa. L'augur… -