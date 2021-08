Incendi in Sardegna, il dramma degli animali tra le fiamme: “Hanno il diritto ad essere assisti e non abbattuti”. Il drammatico racconto dei veterinari (Di venerdì 6 agosto 2021) Il cane Angelo non è sopravvissuto alle ustioni mortali del rogo scoppiato in Sardegna. Ma loro, i veterinari della Clinica DueMari di Oristano, dieci medici e cinque volontari, capitanati dalla dottoressa Monica Pais, coloro che Hanno amorevolmente curato il povero cagnone, continuano indefessi a soccorrere e lenire le ferite terribili di altri cani, cerbiatti, cinghiali che l’immenso Incendio sardo ha provocato. “Sono trent’anni che facciamo questo lavoro, siamo il primo centro di soccorso per animali selvatici della provincia di Oristano – spiega la Pais a FQMagazine – soccorriamo tutti gli ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 6 agosto 2021) Il cane Angelo non è sopravvissuto alle ustioni mortali del rogo scoppiato in. Ma loro, idella Clinica DueMari di Oristano, dieci medici e cinque volontari, capitanati dalla dottoressa Monica Pais, coloro cheamorevolmente curato il povero cagnone, continuano indefessi a soccorrere e lenire le ferite terribili di altri cani, cerbiatti, cinghiali che l’immensoo sardo ha provocato. “Sono trent’anni che facciamo questo lavoro, siamo il primo centro di soccorso perselvatici della provincia di Oristano – spiega la Pais a FQMagazine – soccorriamo tutti gli ...

Ultime Notizie dalla rete : Incendi Sardegna Area Grecanica devastata dagli incendi, Falcomatà: "la Regione dichiari lo stato di emergenza, situazione ancora fuori controllo" ... "Il territorio della nostra Città Metropolitana è devastato dagli incendi. Anche ieri montagne e ... La Regione Calabria deliberi lo stato d'emergenza, come avvenuto in Sardegna. Siamo di fronte ad un ...

Tutela mare, intesa Amp di Capo Testa Punta Falcone e Wwf Italia Fra i presenti anche una rappresentanza del Wwf Sassari e del Wwf Sardegna. 'L'accordo nato tra Wwf ... Read More World Grecia in fiamme, incendi distruggono 150 case sull'isola di Evia 6 Agosto 2021 ...

Incendi: un Canadair in azione in Sardegna Agenzia ANSA Incendi nel reggino, Falcomatà: "Disastro ambientale gigantesco, chiesto stato di calamità” "Il territorio della nostra Città Metropolitana è devastato dagli incendi. Anche ieri montagne e colline hanno continuato a bruciare. L'area grecanica è in ginocchio, centinaia di ettari di verde sono ...

Incendi: ancora fiamme alle porte di Atene, 16 ricoveri (ANSA) - ATENE, 06 AGO - In Grecia 16 persone, leggermente ustionate e con problemi respiratori, sono state ricoverate fra ieri e oggi in seguito ai violenti incendi che imperversano in varie aree del ...

