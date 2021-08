Incendi, critica la situazione a Reggio Calabria: due morti. Il sindaco: “Abbiamo chiesto lo stato di emergenza” (Di venerdì 6 agosto 2021) Dopo gli Incendi che hanno devastato la Sicilia, la Sardegna e l’Abruzzo, anche la Calabria è messa in ginocchio dalle fiamme. Continua, infatti, a bruciare l’area greco calabra in provincia di Reggio Calabria e l’aggravarsi dell’emergenza Incendi segna le prime vittime, con due morti per esalazioni di fumo nel comune di San Lorenzo. A fare il punto della situazione è il presidente dell’associazione dei comuni dell’area grecanica Pierpaolo Zavettieri che ha chiarito che “stanno operando in questo momento 5 mezzi aerei ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 6 agosto 2021) Dopo gliche hanno devala Sicilia, la Sardegna e l’Abruzzo, anche laè messa in ginocchio dalle fiamme. Continua, infatti, a bruciare l’area greco calabra in provincia die l’aggravarsi dell’segna le prime vittime, con dueper esalazioni di fumo nel comune di San Lorenzo. A fare il punto dellaè il presidente dell’associazione dei comuni dell’area grecanica Pierpaolo Zavettieri che ha chiarito che “stanno operando in questo momento 5 mezzi aerei ...

