Incendi | brucia il pianeta | dalla Siberia all’Amazzonia Senza risparmiare l’Italia

(Di venerdì 6 agosto 2021) di Martina Borghi*sempre più frequenti ed estesi interessano diverse aree del mondo, dalle foreste boreali,, dove nelle settimane scorse roghi devastanti hanno colpito la Sardegna, la Sicilia e l’Abruzzo. Gliche colpiscono le foreste del nord, come quelle di, Scandinavia, Canada e Stati Uniti, sono estesi e difficili da estinguere. In Russia la situazione è particolarmente drammatica: dall’inizio dell’anno sono andati in fumo oltre 10 milioni di ettari di foreste. Il territorio più colpito è la Yakuzia, ...

Advertising

AzzolinaLucia : È un colpo al cuore vedere la #Sicilia che brucia. Aree naturalistiche distrutte, danni alle aziende agricole, case… - enpaonlus : La Sicilia brucia:ecco gli animali salvati dai volontari (Video) - Tg1Rai : Dopo la Sardegna, ora è la Sicilia a fronteggiare l'emergenza incendi. Brucia la Piana degli Albanesi. Il sindaco a… - AlfonsoFofo60 : RT @AzzolinaLucia: È un colpo al cuore vedere la #Sicilia che brucia. Aree naturalistiche distrutte, danni alle aziende agricole, case evac… - sabrinatehilim : RT @ilfattoblog: Il pianeta brucia dalla #Siberia all'Amazzonia. Senza risparmiare l'Italia [LEGGI] @Greenpeace_ITA #incendi -

Ultime Notizie dalla rete : Incendi brucia

Il Fatto Quotidiano

L'oasi è stata una delle aree più colpite dai violentidivampati nelle ultime settimane in Sicilia. E nelle ultime ore i roghi non hanno risparmiato neanche il Parco dell'Etna, dove diversi ...Francesco De Palo per 'il Giornale'in grecia È fuori controllo l'ultimo (in ordine di tempo) rogo che sta devastando la Grecia in un'estate dalle temperature record. Dopo l'isola di Evia, tanto cara a Lady Diana, è ...«Negli incendi che stanno devastando non solo l’Italia ma anche la Grecia ci sono situazioni molto simili, e sono senza alcun tipo di ambiguità colpa dei ...di Martina Borghi* Incendi sempre più frequenti ed estesi interessano diverse aree del mondo, dall’Amazzonia alle foreste boreali, senza risparmiare l’Italia, dove nelle sett ...