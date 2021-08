Incendi boschivi, i carabinieri forestali arrestano un allevatore nel Beneventano: ad inchiodarlo le immagini di una fototrappola (Di venerdì 6 agosto 2021) I carabinieri forestali di Benevento hanno arrestato un allevatore cinquantenne responsabile dell’Incendio doloso verificatosi nel pomeriggio di giovedì nel comune di Montesarchio, Incendio che ha mandato in fumo due ettari di pascoli e boschi, domato in serata. L’uomo è stato filmato mentre appiccava l’Incendio con un accendino e subito dopo si allontanava dal punto di innesco. I militari lo hanno trovato nascosto in una zona a valle dell’Incendio, dove è stato arrestato. I militari avevano da tempo individuato i punti di innesco di precedenti Incendi, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 6 agosto 2021) Idi Benevento hanno arrestato uncinquantenne responsabile dell’o doloso verificatosi nel pomeriggio di giovedì nel comune di Montesarchio,o che ha mandato in fumo due ettari di pascoli e boschi, domato in serata. L’uomo è stato filmato mentre appiccava l’o con un accendino e subito dopo si allontanava dal punto di innesco. I militari lo hanno trovato nascosto in una zona a valle dell’o, dove è stato arrestato. I militari avevano da tempo individuato i punti di innesco di precedenti, ...

