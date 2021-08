In Turkmenistan terza riunione consultiva dei leader Asia centrale

(Di venerdì 6 agosto 2021) Vertice dei presidenti dei paesi dell'- Kazakistan, Kirghizistan, Tagikistan,e Uzbekistan - a Turkmenbashi, in, per rafforzare la cooperazione regionale. ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Turkmenistan terza

askanews

... Kirghizistan, Tagikistan,e Uzbekistan - a Turkmenbashi, in, per ... Nella nota si precisa che si tratta dellariunione consultiva tenuta dai leader asiatici, dopo che il ...Si tratta dellamaggiore citt dell'Afghanistan e crocevia dell'ovest del Pese vicino al confine con Iran e. Sul campo Kabul ha schierato centinaia di soldati delle forze speciali ...Violenti combattimenti sono in corso per il quarto giorno consecutivo nella città di Herat, semi assediata dai Talebani. Si tratta della terza maggiore città dell'Afghanistan e crocevia dell'ovest del ...Roma, 6 ago. (askanews) - Vertice dei presidenti dei paesi dell'Asia centrale - Kazakistan, Kirghizistan, Tagikistan, Turkmenistan e Uzbekistan - ...