In Romania i cittadini non si vaccinano: governo costretto a vendere le scorte ad altri Paesi (Di venerdì 6 agosto 2021) Roma 6 ago – Non sta procedendo con grande entusiasmo la campagna vaccinale in Romania che, insieme alle Bulgaria, è il Paese dell’Unione europea “meno” vaccinato. Tanto che per non sprecare le dosi, regala il surplus ad altre nazioni. Romania, lo scarso entusiasmo per i vaccini La Romania, insieme alla Bulgaria, è “maglia nera” di vaccinazione: sono i due Paesi dell’Unione Europea in cui sono state vaccinate meno persone contro il Covid. Sono solo o poco più del 25 per cento i cittadini che hanno ricevuto entrambe le iniezioni di vaccini. La conseguenza, dunque, è che la Romania ora si ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 6 agosto 2021) Roma 6 ago – Non sta procedendo con grande entusiasmo la campagna vaccinale inche, insieme alle Bulgaria, è il Paese dell’Unione europea “meno” vaccinato. Tanto che per non sprecare le dosi, regala il surplus ad altre nazioni., lo scarso entusiasmo per i vaccini La, insieme alla Bulgaria, è “maglia nera” di vaccinazione: sono i duedell’Unione Europea in cui sono state vaccinate meno persone contro il Covid. Sono solo o poco più del 25 per cento iche hanno ricevuto entrambe le iniezioni di vaccini. La conseguenza, dunque, è che laora si ...

