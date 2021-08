In Puglia i consiglieri si regalano il super Tfr. Torna l’assegno di fine mandato abolito nel 2012. E sarà retroattivo (Di venerdì 6 agosto 2021) Questa volta ce l’hanno fatta. RiTorna e sarà retroattivo l’assegno di fine mandato, abolito nel 2012, per gli assessori e i consiglieri della Regione Puglia. A deciderlo è stato il Consiglio regionale nell’ultima seduta, prima della pausa estiva, con un emendamento firmato dai capigruppo di tutti i partiti, maggioranza e opposizione, compreso il M5S. Che prova a “giustificarsi”. “Per noi del M5S – dice la capogruppo in Regione, Grazia di Bari, come riporta il Corriere del Mezzogiorno – sarà ridotto come ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 6 agosto 2021) Questa volta ce l’hanno fatta. Ridinel, per gli assessori e idella Regione. A deciderlo è stato il Consiglio regionale nell’ultima seduta, prima della pausa estiva, con un emendamento firmato dai capigruppo di tutti i partiti, maggioranza e opposizione, compreso il M5S. Che prova a “giustificarsi”. “Per noi del M5S – dice la capogruppo in Regione, Grazia di Bari, come riporta il Corriere del Mezzogiorno –ridotto come ...

fattoquotidiano : Puglia, i consiglieri “restaurano” l’assegno di fine mandato: tutti a favore, anche i 5 Stelle - repubblica : Puglia, i consiglieri regionali si fanno il regalo d'agosto: torna per tutti una liquidazione da decine di migliaia… - Mario48440912 : RT @Signorasinasce: Vergogna in #Puglia , consiglieri e assessori si riprendono la #liquidazione :9 milioni tondi tondi.L’assegno di fine m… - lorenzosparisi : RT @lorenzosparisi: Regione Puglia: Torna l’assegno di fine mandato per i consiglieri regionali. #senzavergogna - AnnaP1953 : RT @Signorasinasce: Vergogna in #Puglia , consiglieri e assessori si riprendono la #liquidazione :9 milioni tondi tondi.L’assegno di fine m… -