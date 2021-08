In Italia la “teoria maggioritaria” è applicata male da 30 anni. Sarà mica una teoria sbagliata? (Di venerdì 6 agosto 2021) La facilità e la frequenza con cui alcuni Paesi erano soliti un tempo adottare nuove Costituzioni, specialmente in America Latina, sono state a lungo considerate come caratteristiche di democrazie fragili e travagliate. Qualche anno fa era stato persino calcolato che la vita media di una Costituzione latinoamericana era di 16,5 anni, contro i 77 dell’Europa occidentale. A guidare la classifica mondiale per tasso di deperibilità costituzionale era la Repubblica Dominicana, con le sue 32 Costituzioni, dal 1844 al 1994. Record che nel frattempo è stato ulteriormente incrementato, fino alla bellezza di 39 (si deve dire, però, che il dato secondo alcuni andrebbe ... Leggi su linkiesta (Di venerdì 6 agosto 2021) La facilità e la frequenza con cui alcuni Paesi erano soliti un tempo adottare nuove Costituzioni, specialmente in America Latina, sono state a lungo considerate come caratteristiche di democrazie fragili e travagliate. Qualche anno fa era stato persino calcolato che la vita media di una Costituzione latinoamericana era di 16,5, contro i 77 dell’Europa occidentale. A guidare la classifica mondiale per tasso di deperibilità costituzionale era la Repubblica Dominicana, con le sue 32 Costituzioni, dal 1844 al 1994. Record che nel frattempo è stato ulteriormente incrementato, fino alla bellezza di 39 (si deve dire, però, che il dato secondo alcuni andrebbe ...

Advertising

maurogab1 : RT @ResPubl79983835: ?... Quelle 700 norme che in Italia sono legge solo in teoria: un'attesa che dura anche tre anni - la Repubblica http… - mariavenera2 : RT @S_Giacomoni: ?? #Recovery. Con #DLReclutamento il #Pnrr passa dalla teoria alla pratica! Grazie al lavoro di @forza_italia ???? e del Min… - sergioalesi : RT @conteDartagnan: In teoria l’attuale governo con tutti dentro e con un PdC cazzuto come Draghi è l’unica conformazione politico governat… - CardelliAc : RT @conteDartagnan: In teoria l’attuale governo con tutti dentro e con un PdC cazzuto come Draghi è l’unica conformazione politico governat… - UfficialeY : RT @S_Giacomoni: ?? #Recovery. Con #DLReclutamento il #Pnrr passa dalla teoria alla pratica! Grazie al lavoro di @forza_italia ???? e del Min… -