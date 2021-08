In Italia 6.599 contagi e 24 decessi, salgono ricoveri-terapie intensive (Di venerdì 6 agosto 2021) ROMA (ITALPRESS) – In calo i casi Covid in Italia. Secondo i dati del ministero della Salute, i nuovi positivi sono 6.599 in diminuzione rispetto ai 7.230 di ieri. I tamponi processati sono 244.657 (ieri erano stati 212.227) determinando un tasso di positività in diminuzione al 2,7%. Sono 24 i decessi (ieri 27), 2.936 i dimessi/guariti mentre gli attualmente positivi salgono di 3.639 unità attestandosi su un numero complessivo pari 104.685. La regione con il maggior incremento di contagi è la Sicilia con 789 nuovi casi, seguita da Lazio con 762 e Toscana con 734. Valle d’Aosta (8) e Molise (16) le Regioni con il numero ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 6 agosto 2021) ROMA (ITALPRESS) – In calo i casi Covid in. Secondo i dati del ministero della Salute, i nuovi positivi sono 6.599 in diminuzione rispetto ai 7.230 di ieri. I tamponi processati sono 244.657 (ieri erano stati 212.227) determinando un tasso di positività in diminuzione al 2,7%. Sono 24 i(ieri 27), 2.936 i dimessi/guariti mentre gli attualmente positividi 3.639 unità attestandosi su un numero complessivo pari 104.685. La regione con il maggior incremento diè la Sicilia con 789 nuovi casi, seguita da Lazio con 762 e Toscana con 734. Valle d’Aosta (8) e Molise (16) le Regioni con il numero ...

Advertising

Agenzia_Ansa : DATI COVID | Sono 6.599 i positivi e 24 le vittime nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero dell… - Corriere : Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 6 agosto: 6.599 nuovi casi e 24 morti - lifestyleblogit : Covid oggi Italia, 6.599 nuovi contagi e 24 morti: bollettino 6 agosto - - cronachecampane : #cronaca #ultimenotizie #Covid, 6.599 nuovi casi in Italia, tasso positività al 2,7 per cento -… - IlModeratoreWeb : In Italia 6.599 contagi e 24 decessi, salgono ricoveri-terapie intensive - -