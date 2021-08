In calo la disoccupazione nell’area Euro (Di venerdì 6 agosto 2021) Scende a giugno il tasso di disoccupazione nell’area Euro, che cala in un mese dall’8 al 7,7%. SecondoEurostat sono poco meno di 15 milioni i disoccupati nell’Unione Europea, in diminuzione di 487mila unitàrispetto a maggio e di 397mila a confronto con giugno dello scorso anno. I giovani senza lavoro sono il 17%nell’Ue, percentuale in calo sia a livello mensile che annuale. abr/mrv/red su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 6 agosto 2021) Scende a giugno il tasso di, che cala in un mese dall’8 al 7,7%. Secondostat sono poco meno di 15 milioni i disoccupati nell’Unionepea, in diminuzione di 487mila unitàrispetto a maggio e di 397mila a confronto con giugno dello scorso anno. I giovani senza lavoro sono il 17%nell’Ue, percentuale insia a livello mensile che annuale. abr/mrv/red su Il Corriere della Città.

