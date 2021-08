In Calabria inaugurato murales per il Commissario Mascherpa (Di venerdì 6 agosto 2021) Il Capo della Polizia Lamberto Giannini ha inaugurato a Diamante il murales dedicato al Commissario Mascherpa protagonista del fumetto poliziesco pubblicato su Polizia Moderna, la rivista ufficiale della Polizia di Stato. Il murales è stato realizzato nell'ambito del festival "Diamante murales 40" da Antonio Perrotta su bozzetto di Daniele Bigliardo. In una sola scena gli autori hanno racchiuso anni di avventure pubblicate prima su Polizia Moderna e successivamente in tre libri.La sua storia Le vicende del vice questore Mascherpa e dei suoi colleghi, tutte ambientate ... Leggi su tg24.sky (Di venerdì 6 agosto 2021) Il Capo della Polizia Lamberto Giannini haa Diamante ildedicato alprotagonista del fumetto poliziesco pubblicato su Polizia Moderna, la rivista ufficiale della Polizia di Stato. Ilè stato realizzato nell'ambito del festival "Diamante40" da Antonio Perrotta su bozzetto di Daniele Bigliardo. In una sola scena gli autori hanno racchiuso anni di avventure pubblicate prima su Polizia Moderna e successivamente in tre libri.La sua storia Le vicende del vice questoree dei suoi colleghi, tutte ambientate ...

