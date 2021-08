In Bielorussia la protesta pacifica si chiede se non sia arrivato il tempo delle armi (Di venerdì 6 agosto 2021) “Prendiamo i forconi”. Il dolore e la rabbia di Bozhena Zholud, la compagna dell’attivista Vitali Shishov, ucciso a Kiev, fa esplodere il drammatico non detto della rivoluzione bielorussa. Un anno fa tutti, a Minsk, a Bruxelles, perfino a Mosca, applaudivano una rivolta popolare pacifica, estrosa e composta nello stesso tempo, e i primi ad attingerne autostima erano gli stessi bielorussi, che si scoprivano europei nello spirito e non solo nel DNA, non violenti, trasversali, organizzati dal basso in una serie di comunità autogestite per canali digitali, solidali, uniti e coraggiosi. Il simbolo di quella protesta erano le marce di ragazze, ... Leggi su ilfoglio (Di venerdì 6 agosto 2021) “Prendiamo i forconi”. Il dolore e la rabbia di Bozhena Zholud, la compagna dell’attivista Vitali Shishov, ucciso a Kiev, fa esplodere il drammatico non detto della rivoluzione bielorussa. Un anno fa tutti, a Minsk, a Bruxelles, perfino a Mosca, applaudivano una rivolta popolare, estrosa e composta nello stesso, e i primi ad attingerne autostima erano gli stessi bielorussi, che si scoprivano europei nello spirito e non solo nel DNA, non violenti, trasversali, organizzati dal basso in una serie di comunità autogestite per canali digitali, solidali, uniti e coraggiosi. Il simbolo di quellaerano le marce di ragazze, ...

