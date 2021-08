Il trailer dell’attesa serie Y: The Last Man (Di venerdì 6 agosto 2021) https://www.youtube.com/watch?v=-ER9nN9KIMo Non è decisamente “a man’s world” quello che si vede nel primo trailer ufficiale di Y: The Last Man. La nuova serie del network americano Fx, tratta dall’omonima saga di fumetti creata da Brian K. Vaughan e Pia Guerra racconta – come mostrano anche queste immagini – di un mondo in cui all’improvviso tutti i mammiferi maschi, quindi dotati di cromosoma Y, muoiono all’improvviso. Un’ecatombe che lascia indenni solo le donne e… un giovane ragazzo di nome Yorick Brown. Mentre la società rischia di crollare per una serie di ragioni molto pratiche, si scatena una vera e propria caccia ... Leggi su wired (Di venerdì 6 agosto 2021) https://www.youtube.com/watch?v=-ER9nN9KIMo Non è decisamente “a man’s world” quello che si vede nel primoufficiale di Y: TheMan. La nuovadel network americano Fx, tratta dall’omonima saga di fumetti creata da Brian K. Vaughan e Pia Guerra racconta – come mostrano anche queste immagini – di un mondo in cui all’improvviso tutti i mammiferi maschi, quindi dotati di cromosoma Y, muoiono all’improvviso. Un’ecatombe che lascia indenni solo le donne e… un giovane ragazzo di nome Yorick Brown. Mentre la società rischia di crollare per unadi ragioni molto pratiche, si scatena una vera e propria caccia ...

