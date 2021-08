Il Tar respinge il ricorso della Casertana: falchetti fuori dalla C (Di venerdì 6 agosto 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNiente da fare per la Casertana. Il Tar del Lazio ha infatti reso noto tramite apposito decreto di aver respinto il ricorso presentato dal club rossoblu contro l’esclusione dal campionato di serie C deliberata dal Collegio di Garanzia del Coni a fine luglio. La camera di consiglio per la trattazione collegiale è stata fissata al 6 settembre 2021. I falchetti sono di fatto fuori dal prossimo campionato di serie C così come il Carpi, a cui è toccata la stessa sorte. Il primo grado della giustizia ordinaria ha deliberato il non accoglimento dell’istanza di sospensiva ritenendo ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 6 agosto 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNiente da fare per la. Il Tar del Lazio ha infatti reso noto tramite apposito decreto di aver respinto ilpresentato dal club rossoblu contro l’esclusione dal campionato di serie C deliberata dal Collegio di Garanzia del Coni a fine luglio. La camera di consiglio per la trattazione collegiale è stata fissata al 6 settembre 2021. Isono di fattodal prossimo campionato di serie C così come il Carpi, a cui è toccata la stessa sorte. Il primo gradogiustizia ordinaria ha deliberato il non accoglimento dell’istanza di sospensiva ritenendo ...

Advertising

repubblica : Medico no vax sospeso a Brindisi, il Tar respinge il ricorso: 'Viene prima l'interessa pubblico' - anteprima24 : ** Il #Tar respinge il ricorso della ##Casertana: falchetti fuori dalla C ** - andal68 : RT @repubblica: Medico no vax sospeso a Brindisi, il Tar respinge il ricorso: 'Viene prima l'interessa pubblico' - rita98129439 : RT @repubblica: Medico no vax sospeso a Brindisi, il Tar respinge il ricorso: 'Viene prima l'interessa pubblico' - rickybassi : RT @repubblica: Medico no vax sospeso a Brindisi, il Tar respinge il ricorso: 'Viene prima l'interessa pubblico' -