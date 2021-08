Il sottosegretario leghista Durigon: “Parco Falcone-Borsellino? Intitolarlo ad Arnaldo Mussolini”. Maria Falcone: “Costernata”. M5s: “Via dal governo” (Di venerdì 6 agosto 2021) Re-intitolare il Parco cittadino di Latina, non più dedicato ai giudici antimafia Falcone e Borsellino, ma ad Arnaldo Mussolini, fratello del duce. Parole che “lasciano allibiti tanto da credere impossibile che siano state realmente pronunciate”, le ha definite Maria Falcone, sorella di Giovanni Falcone, il magistrato ucciso dalla mafia nel 1992. Eppure sono state pronunciate davvero, da un sottosegretario all’Economia, il leghista Claudio Durigon, mentre ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 6 agosto 2021) Re-intitolare ilcittadino di Latina, non più dedicato ai giudici antimafia, ma ad, fratello del duce. Parole che “lasciano allibiti tanto da credere impossibile che siano state realmente pronunciate”, le ha definite, sorella di Giovanni, il magistrato ucciso dalla mafia nel 1992. Eppure sono state pronunciate davvero, da unall’Economia, ilClaudio, mentre ...

