Il sindaco di Castel di Sangro |  «Vorremmo presentare il Napoli con 3 500 tifosi allo stadio Patini»

(Di venerdì 6 agosto 2021) Ildidi, Angelo Caruso, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Canale 21 in merito al ritiro del. Ha parlato anche della presentazione della squadra: l’obiettivo, ha detto, è arrivare ad aprire ila 3500. “Quando è uscito il decreto per la riapertura stadi abbiamo fatto una proiezione sulle disponibilità dei posti a sedere. Ci siamo accorti che il 50% coi limiti della distanza di un metro avrebbe determinato due posti vuoti e una fila libera, così ho suggerito a Gravina che l’unica soluzione era la disposizione a scacchiera. Il 50% è sempre poco ma ...

Advertising

napolista : A Canale 21: «Ne ho parlato con De Laurentiis. Con la capienza aumentata al 50% sarebbe una soluzione alternativa p… - tuttonapoli : Sindaco Castel di Sangro annuncia: 'Possibile presentazione squadra al Patini con 3500 tifosi!' - CalcioNapoli24 : - sportli26181512 : Ciampaglia: 'Siamo tutti contenti di ospitare ancora il Napoli': Il sindaco di Rivisondoli: 'Non abbiamo avuto dire… - Spazio_Napoli : Il sindaco di Castel di Sangro, Angelo Caruso, ha rivelato a Radio Marte che le due amichevoli nella seconda parte… -

Ultime Notizie dalla rete : sindaco Castel

CalcioNapoli24

Soddisfatto Angelo Caruso ,didi Sangro e presidente della Provincia dell'Aquila per il ritorno in termini di immagine ed economici grazie alla presenza sul territorio della squadra ...L'incendio è poi proseguito verso Pettineo edi Luccio e sulle campagne di Mistretta, sui ... Come comunità ci rialzeremo, più forti di prima" ha commentato ildi Gangi (PA).Angelo Caruso, sindaco di Castel di Sangro: 'Sarà possibile ampliare i posti a sedere dello stadio di Castel di Sangro'.Foreste urbane, pareti verticali nelle scuole e un portale per donare piante. Le strategie green di Bari, Bologna, Firenze, Milano, Napoli, Roma e Torino ...