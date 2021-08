Il ricordo dell'orrore nucleare. 76 anni fa Hiroshima e Nagasaki (Di venerdì 6 agosto 2021) Quella mattina del 6 agosto del 1945, l’equipaggio effettuò una brusca virata, precipitandosi in picchiata da 9.400 metri di quota, per aumentare la velocità di fuga dell’aereo e cercare così di allontanarsi il più rapidamente possibile dall’inferno nucleare che aveva appena causato, nel tentativo di mettere tra sé e l’immane distruzione una distanza di sicurezza di almeno 18 chilometri. Malgrado questo, l’aereo venne colpito da un paio di onde d’urto. Un lampo di luce inghiottì la cabina: “L’aereo è saltato e ha emesso un suono simile a quello di una lamiera che si spezza” ricordò poi Il navigatore, il capitano Theodore Van Kirk, detto ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 6 agosto 2021) Quella mattina del 6 agosto del 1945, l’equipaggio effettuò una brusca virata, precipitandosi in picchiata da 9.400 metri di quota, per aumentare la velocità di fuga’aereo e cercare così di allontanarsi il più rapidamente possibile dall’infernoche aveva appena causato, nel tentativo di mettere tra sé e l’immane distruzione una distanza di sicurezza di almeno 18 chilometri. Malgrado questo, l’aereo venne colpito da un paio di onde d’urto. Un lampo di luce inghiottì la cabina: “L’aereo è saltato e ha emesso un suono simile a quello di una lamiera che si spezza” ricordò poi Il navigatore, il capitano Theodore Van Kirk, detto ...

