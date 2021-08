Il rapper Quavo paga il suo assistente 5 mila dollari al giorno

(Di venerdì 6 agosto 2021) Ilalil suoIn America, pseudonimo di Quavious Keyate Marshall, è tra ipiù amati e famosi. Lo è per la sua musica, ma anche per come ostenta gioielli e i maggiori beni di lusso che ha acquisito nel corso degli anni. Se c’è chi L'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

Novella_2000 : Questo rapper paga ben 5mila dollari al giorno il suo assistente personale -

Ultime Notizie dalla rete : rapper Quavo

Novella 2000

Segue l'unica new entry della classifica, Faith, secondo album in studio delstatunitense ... Il disco presenta ospiti come Kanye West, Dua Lipa, Kid Cudi,, Pharrell Williams, Chris Brown, ...... Faith, secondo album in studio delstatunitense Pop Smoke, pubblicato dopo la sua morte soltanto il 16 luglio 2021. Il disco presenta ospiti come Kanye West, Dua Lipa, Kid Cudi,, ...Arriva una curiosa notizia dall'America. Il famoso rapper Quavo fa sapere che paga il suo assistente ben 5 mila dollari al giorno ...Sono ancora i Maneskin con il loro Teatro d'Ira - Vol.I, a dominare la classifica degli album più venduti secondo i dati forniti da Fimi/Gfk relativi alla settimana che va dal 16 al 22 luglio. (ANSA) ...