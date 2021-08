Il PSG non si ferma, subito il colpo Messi: annuncio già nelle prossime ore? (Di venerdì 6 agosto 2021) Il PSG sarebbe già pronto ad annunciare l’arrivo di Lionel Messi, dopo l’annuncio del mancato rinnovo con il Barcellona Ieri sera l’annuncio del Barcellona della separazione da Lione Messi. Oggi il possibile annuncio della Pulce già da parte del PSG. Secondo quanto riportato da El Chirinquito, infatti, il fuoriclasse argentino sarebbe ormai prossimo al trasferimento a Parigi. Secondo l’emittente spagnola, il PSG potrebbe annunciare Messi già nelle prossime ore. Un colpo incredibile, dopo che i parigini hanno già chiuso per ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 6 agosto 2021) Il PSG sarebbe già pronto ad annunciare l’arrivo di Lionel, dopo l’del mancato rinnovo con il Barcellona Ieri sera l’del Barcellona della separazione da Lione. Oggi il possibiledella Pulce già da parte del PSG. Secondo quanto riportato da El Chirinquito, infatti, il fuoriclasse argentino sarebbe ormai prossimo al trasferimento a Parigi. Secondo l’emittente spagnola, il PSG potrebbe annunciaregià. Unincredibile, dopo che i parigini hanno già chiuso per ...

Advertising

PBPcalcio : Non so ora cosa succederà, ma il #PSG potrebbe presentarsi con un tridente formato da #Messi, #Neymar, #Mbappe.. ?… - PietroMazzara : La cessione di #Lukaku non è nient’altro che il remake, nelle modalità, di quanto accaduto nel 2012 con Ibra-Thiago… - AlfredoPedulla : Ora c’è la corsa a parlare di #Messi-#PSG. Facile. Ma se tu, @Glongari, non avessi fatto tutto questo casino, ora s… - kupaleon : RT @AlfredoPedulla: Ora c’è la corsa a parlare di #Messi-#PSG. Facile. Ma se tu, @Glongari, non avessi fatto tutto questo casino, ora sarem… - belottiano : Solo a me non me ne frega un cazzo del Psg? Tra l’altro l’unico giocatore di cui hanno pagato il cartellino è Hakimi ahahaha -