"Il postino": stasera in TV il poetico testamento di Massimo Troisi (Di venerdì 6 agosto 2021) Fu l'ultimo film dell'immenso Massimo Troisi. Dopo aver regalato al mondo il suo testamento, se ne andò per sempre, consumato da una malattia al cuore che gli dava tormento da anni. Nonostante i problemi fisici, riuscì a concludere le riprese de "Il postino", film capolavoro diretto da Michael Radford, che tornò alla regia proprio grazie alle sollecitazioni di Troisi, rimasto folgorato dalla bellezza del romanzo "Ardiente pacienca" dello scrittore cileno Antonio Skámeta. Dalla collaborazione tra questi due artisti nacque un film capolavoro, che torna a rendere più poetica la prima serata televisiva.

