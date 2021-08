Il modello Angelo Vassallo per i nuovi amministratori, a Pollica nasce Futura 2025 (Di venerdì 6 agosto 2021) Tempo di lettura: 4 minutiPollica (Bn) – Angelo Vassallo, un nome pronunciato e sentito pronunciare una miriade di volte. Un simbolo di lotta per la legalità e a difesa dell’ambiente. Il suo modello amministrativo diventerà una scuola di formazione per i giovani amministratori, per la classe dirigente del futuro, gli ideali da sempre perseguiti dal Sindaco Pescatore trovino finalmente concretizzazione attraverso le nuove generazioni. Il 3 e 4 settembre a Pollica, 15 giovani tra i 18 ed i 38 anni selezionati attraverso un’attenta valutazione dei curricula e della spinta motivazionale ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 6 agosto 2021) Tempo di lettura: 4 minuti(Bn) –, un nome pronunciato e sentito pronunciare una miriade di volte. Un simbolo di lotta per la legalità e a difesa dell’ambiente. Il suoamministrativo diventerà una scuola di formazione per i giovani, per la classe dirigente del futuro, gli ideali da sempre perseguiti dal Sindaco Pescatore trovino finalmente concretizzazione attraverso le nuove generazioni. Il 3 e 4 settembre a, 15 giovani tra i 18 ed i 38 anni selezionati attraverso un’attenta valutazione dei curricula e della spinta motivazionale ...

