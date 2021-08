Il modello Angelo Vassallo da insegnare ai giovani amministratori: nasce Futura 2025 (Di venerdì 6 agosto 2021) Una scuola di formazione dedicata ad Angelo Vassallo, sindaco di Pollica ucciso il 5 settembre 2010, e al suo modello. Sarà dedicata ai giovani amministratori, la classe dirigente del futuro. Il 3 e 4 settembre a Pollica, 15 giovani tra i 18 ed i 38 anni selezionati attraverso un’attenta valutazione dei curriculum e della spinta motivazionale espressa nella lettera di presentazione che dovrà accompagnare la candidatura per la scuola a numero chiuso, che si caratterizza per il forte carattere laboratoriale. Due giorni di alta formazione dedicati interamente alla politica amministrativa e ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 6 agosto 2021) Una scuola di formazione dedicata ad, sindaco di Pollica ucciso il 5 settembre 2010, e al suo. Sarà dedicata ai, la classe dirigente del futuro. Il 3 e 4 settembre a Pollica, 15tra i 18 ed i 38 anni selezionati attraverso un’attenta valutazione dei curriculum e della spinta motivazionale espressa nella lettera di presentazione che dovrà accompagnare la candidatura per la scuola a numero chiuso, che si caratterizza per il forte carattere laboratoriale. Due giorni di alta formazione dedicati interamente alla politica amministrativa e ...

