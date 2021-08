«Il legionario» o delle contraddizioni nel Belpaese

(Di sabato 7 agosto 2021) Il festival ha ritrovato il sole, ma il clima in piazza Grande è ancora piuttosto pesante grazie alla proiezione di Hinterland dell’austriaco Stefan Ruzowitzky, che qualche anno fa si era aggiudicato un Oscar come miglior film straniero per Il falsario – Operazione Bernhard, vicenda poco nota sul tentativo nazista di precettare tipografi e falsari dai campi di concentramento per fargli creare dollari e sterline falsi. Qui la storia risale invece al 1920, quando un gruppo di prigionieri, reduci dell’esercito imperiale, … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

