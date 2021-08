Il leghista Durigon vuole sostituire Falcone e Borsellino con Arnaldo Mussolini (Di venerdì 6 agosto 2021) Da quando Claudio Durigon è entrato a far parte del governo dei migliori, le cose per la Lega non sono andate benissimo. Ora il segretario all’economia del Carroccio ha lanciato una nuova edificante proposta per la sua Latina. Ad ottobre anche il capoluogo pontino si troverà alle urne, e Durigon ha cominciato la sua campagna elettorale strizzando l’occhio ai camerata. Come? Cancellando il parco Falcone e Borsellino per dedicarlo ad Arnaldo Mussolini, fratello del duce. . L’idea della proposta Durigon avrebbe presentato la proposta nel corso dell’incontro che si è tenuto ... Leggi su nextquotidiano (Di venerdì 6 agosto 2021) Da quando Claudioè entrato a far parte del governo dei migliori, le cose per la Lega non sono andate benissimo. Ora il segretario all’economia del Carroccio ha lanciato una nuova edificante proposta per la sua Latina. Ad ottobre anche il capoluogo pontino si troverà alle urne, eha cominciato la sua campagna elettorale strizzando l’occhio ai camerata. Come? Cancellando il parcoper dedicarlo ad, fratello del duce. . L’idea della propostaavrebbe presentato la proposta nel corso dell’incontro che si è tenuto ...

Advertising

AseroGiovanna : RT @MilkoSichinolfi: Questa è la feccia leghista. #Durigon, intanto, sta ancora lì al suo posto. Lo trovo vergognoso ed infamante per le… - icarvsplume : RT @MilkoSichinolfi: Questa è la feccia leghista. #Durigon, intanto, sta ancora lì al suo posto. Lo trovo vergognoso ed infamante per le… - mrtrs77 : RT @MilkoSichinolfi: Questa è la feccia leghista. #Durigon, intanto, sta ancora lì al suo posto. Lo trovo vergognoso ed infamante per le… - twitafi : RT @Miti_Vigliero: Latina, il sottosegretario leghista Claudio Durigon: 'Cancellare i nomi di Falcone e Borsellino, il parco torni a chiama… - rimmel83837671 : RT @MilkoSichinolfi: Questa è la feccia leghista. #Durigon, intanto, sta ancora lì al suo posto. Lo trovo vergognoso ed infamante per le… -