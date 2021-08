Il decimo oro olimpico scatena l’ironia dei Social su “Maalox” Travaglio. “Portategli i sali” (fotogallery) (Di venerdì 6 agosto 2021) Sui Social ormai lo hanno ribattezzato “Maalox” Travaglio. Il direttore del Fatto quotidiano, che aveva gufato contro l’Italia a Euro 2020, ha proseguito in occasione di Tokyo 2020, ha ricevuto il colpo di grazia oggi pomeriggio alle 15,50. Il decimo oro azzurro della staffetta 4×100 ha scatenato l’ironia dei vari umoristi da tastiera.Maaolox Travaglio spernacchiato per il suo tifo controA onore del vero va detto che il Fatto quotidiano e il suo direttore portano fortuna. Quando gufano contro qualcuno o contro qualcosa, riescono in imprese mirabolanti. Prima hanno tifato ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 6 agosto 2021) Suiormai lo hanno ribattezzato “. Il direttore del Fatto quotidiano, che aveva gufato contro l’Italia a Euro 2020, ha proseguito in occasione di Tokyo 2020, ha ricevuto il colpo di grazia oggi pomeriggio alle 15,50. Iloro azzurro della staffetta 4×100 hatodei vari umoristi da tastiera.Maaoloxspernacchiato per il suo tifo controA onore del vero va detto che il Fatto quotidiano e il suo direttore portano fortuna. Quando gufano contro qualcuno o contro qualcosa, riescono in imprese mirabolanti. Prima hanno tifato ...

Advertising

matteosalvinimi : Al cardiopalmo, si godeeeee! ???????????????? Patta, Jacobs, Desalu e Tortu medaglia d’oro (DECIMO!) staffetta 4x100, per u… - Mov5Stelle : Siamo i più veloci del mondo! ??Medaglia d'oro per l’Italia nella staffetta 4x100 maschile a #Tokyo2020! Con Jacob… - vint4gex : RT @_ridarella_: DECIMO ORO GRAZIE A QUESTI QUATTRO #Italiateam #Athletics #GiochiOlimpici - CarieriF : RT @Mov5Stelle: Siamo i più veloci del mondo! ??Medaglia d'oro per l’Italia nella staffetta 4x100 maschile a #Tokyo2020! Con Jacobs, Patta… - eli_carr : RT @matteosalvinimi: Al cardiopalmo, si godeeeee! ???????????????? Patta, Jacobs, Desalu e Tortu medaglia d’oro (DECIMO!) staffetta 4x100, per un c… -