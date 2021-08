Il concetto di soft power e la questione nucleare

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 6 agosto 2021) Nuovo ordine mondiale vuol dire promuovere i valori, le ideologie e i modelli politici ed economici occidentali – o per meglio dire statunitensi, siccome l’Europa dell’Ovest è considerata da Robert Kagan figlia della lussuriosa e molle Venere, quale mantenuta degli Stati Uniti, rampolli del bellicoso e forte Marte (Of Paradise and: America and Europe in the New World, Alfred A. Knopf, New York, 2003). Tutto questo non fa altro che cercare di stabilire regole e meccanismi internazionali basati unicamente sugli interessi e sui profitti statunitensi atti a promuovere il capitalismo globale. È una prassi che non tiene conto della Cina, della Russia, dell’Islam, come se ...