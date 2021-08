Il compleanno più bello. Antonella Palmisano si regala l'oro nella 20 km di marcia (Di venerdì 6 agosto 2021) La marcia è respiro. Prima ancora che regole, garretti, polpacci, è controllo dei battiti e costanza: vince chi resta uguale a se stesso, perde chi decide di strafare troppo presto. Tacco e punta, chi accenna la corsa rischia la squalifica dopo tre richiami. Tutto si sviluppa in strada, a Sapporo l’arrivo non è dentro uno stadio, e il pubblico - l’unico ammesso per la via, come nella maratona - si ferma a fotografare ed applaudire: oggi come ieri, da Palo del Colle a Mottola, dopo la faccia italiana di Massimo Stano la Puglia azzurra manda Antonella Palmisano a prendersi la medaglia d’oro nei 20 km, ... Leggi su ilfoglio (Di venerdì 6 agosto 2021) Laè respiro. Prima ancora che regole, garretti, polpacci, è controllo dei battiti e costanza: vince chi resta uguale a se stesso, perde chi decide di strafare troppo presto. Tacco e punta, chi accenna la corsa rischia la squalifica dopo tre richiami. Tutto si sviluppa in strada, a Sapporo l’arrivo non è dentro uno stadio, e il pubblico - l’unico ammesso per la via, comemaratona - si ferma a fotografare ed applaudire: oggi come ieri, da Palo del Colle a Mottola, dopo la faccia italiana di Massimo Stano la Puglia azzurra mandaa prendersi la medaglia d’oro nei 20 km, ...

Advertising

gualtierieurope : L’Italia ha una marcia in più! L’Italia che si allena duramente, che fa sacrifici, che lotta e infine vince. Grand… - WeCinema : Oggi #6agosto ricorre l'anniversario del compleanno di uno degli artisti più noti della storia: #AndyWarhol. Padre… - SkyTG24 : Compie gli anni lo stesso giorno del suo personaggio più celebre, che ha fatto sognare intere generazioni? Buon com… - AbbinanteV : RT @AbbinanteV: Un altro oro: l’atletica azzurra non si ferma più. Ancora dalla marcia, ancora dalla 20 km, stavolta nella versione femmini… - AbbinanteV : Un altro oro: l’atletica azzurra non si ferma più. Ancora dalla marcia, ancora dalla 20 km, stavolta nella versione… -

Ultime Notizie dalla rete : compleanno più Antonella Palmisano vince l'oro nella marcia 20km femminile. L'Italia eguaglia il record di medaglie di Los Angeles 1932 e Roma 1960 ... si è resa protagonista di una marcia perfetta e pulita, e si prende il metallo più prezioso dopo ... che Palmisano conquista nel giorno del suo compleanno . Italia già certa di finire in Top ten - ...

Italia imprendibile nella marcia: Palmisano Oro nei 20 km, è l'ottavo per gli Azzurri Palmisano si è regalata il podio più alto dei Giochi nel giorno del suo 30esimo compleanno. Ha strappato a tre chilometri dalla fine senza alcun cenno di cedimento. È arrivata al traguardo in ...

Pan Piumino Biologico, il pane morbidissimo per i più piccoli! Un'assoluta novità nel mondo dei pani morbidi Comunicati-Stampa.net ... si è resa protagonista di una marcia perfetta e pulita, e si prende il metalloprezioso dopo ... che Palmisano conquista nel giorno del suo. Italia già certa di finire in Top ten - ...Palmisano si è regalata il podioalto dei Giochi nel giorno del suo 30esimo. Ha strappato a tre chilometri dalla fine senza alcun cenno di cedimento. È arrivata al traguardo in ...