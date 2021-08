(Di venerdì 6 agosto 2021) Pubblicato ilde Ildi, l’ultima fatica di Paul Schrader. Il film arriverà nelle sale italiane il 3 settembre e negli stessi giorni concorrerà per il Leone d’oro alla prossima Mostra del Cinema di Venezia. Chi fa parte del cast di “Ildi”? Nel cast troviamo Oscar Isaac, Tye Sheridan, Tiffany Haddish e Willem Dafoe. Ildi: Trama Vediamo Oscar Isaac nel ruolo di William Tell, un ex militare che vive nell’ombra come giocatore d’azzardo di piccolo cabotaggio. La vita ...

... un ex militare diventato un professionista di poker, interpretato da Oscar Isaac , si presenta come un personaggio oltremodo interessante dalle immagini del trailer de "Ildi". Il collezionista di carte: Il trailer italiano del film con Oscar Isaac, nel ruolo di William Tell, un ex militare che vive nell'ombra come ...