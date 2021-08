Il Brasile potrebbe diventare il leader mondiale nel settore agroalimentare (Di venerdì 6 agosto 2021) Caffè, canna da zucchero, agrumi, carne e cellulosa. Sono queste le ricchezze che potrebbero rendere il Brasile protagonista nei futuri mercati internazionali. La nazione sudamericana, come spiega il Financial Times, è ora uno dei principali produttori mondiali di prodotti alimentari, dai semi di soia allo zucchero, dal manzo alle banane. «Dotato di un’abbondanza di ricchezze naturali, come vasti giacimenti di minerale di ferro e riserve petrolifere in acque profonde, il Brasile fornisce anche alcune delle materie prime più importanti per le economie moderne», si legge sul quotidiano. E il momento storico potrebbe essere ... Leggi su linkiesta (Di venerdì 6 agosto 2021) Caffè, canna da zucchero, agrumi, carne e cellulosa. Sono queste le ricchezze chero rendere ilprotagonista nei futuri mercati internazionali. La nazione sudamericana, come spiega il Financial Times, è ora uno dei principali produttori mondiali di prodotti alimentari, dai semi di soia allo zucchero, dal manzo alle banane. «Dotato di un’abbondanza di ricchezze naturali, come vasti giacimenti di minerale di ferro e riserve petrolifere in acque profonde, ilfornisce anche alcune delle materie prime più importanti per le economie moderne», si legge sul quotidiano. E il momento storicoessere ...

